EYT ilk maaşları ne zaman yatacak? Staj sigorta girişi sayılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanı Vedat Bilgin katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağını açıkladı. Açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş EYT ilk maaşları ne zaman yatacak? EYT maaşları yattı mı? Staj sigorta girişi sayılacak mı? Sorularının yanıttını araştırmaya koyuldu. İşte EYT hakkında son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanların ( Eyt ) ilk maaşlarını ne zaman alacağını açıkladı. Açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş EYT ilk maaşları ne zaman yatacak? EYT maaşları yattı mı? Staj sigorta girişi sayılacak mı? EYT şartları neler? EYT en erken kaç yaşında emekli olunur? Detaylar haberimizde...

EYT'LER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAKLAR?

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalada bulundu. Bakan bilgin EYT hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilere martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." ifaelerine kouşmasında yer verdi.

STAJ SİGORTA GİRİŞİ SAYILACAK MI?

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı. Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil. "Şeklinde açıklamalarda bulundu.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

EYT EN ERKEN KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNUR?

İşçi; 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı 1 Temmuz 2019 tarihinde, 5000 prim günü ödemesini de tamamlandıysa 47 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 1999 yılında yapılan kanun değişikliğiyle aynı işçi 5750 gün prim ödeme, 55 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartlarını yerine getirdiği takdirde emekli olabiliyor