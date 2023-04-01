Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Böylece merak edilmekte olan EYT ilk maaş ne zaman yatacak? Sorusu yanıt buldu. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin açıkladı!

Bakan Bilgin'den "EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?" sorusuna yanıt: Hangi gün bağlanırsa o ay içinde alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ülke TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, programda " Eyt'liler ilk maaşını ne zaman alacak?", "Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?", "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" gibi sorulara yanıt verdi. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk maaşlar ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin açıkladı!

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Eyt'liler hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." Dedi.

Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunun altını çizmem lazım, olağanüstü bir çalışma. Ortalama bizim her ay maaş bağlanan emekli sayımız 35 bin civarında. Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 binden. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimiz, emekliliği hak edenler maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ara zam konusunda da değerlendirmede bulunan Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi temmuzda yaparız." açıklamasında bulundu.