İşlemlerini tamamlayan EYT'liler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Ülkenin gündeminde yer alan EYT ile ilgili merak edilenler arasında ise EYT maaşlarının ne zaman yatacağı var. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak, bugün mü? EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT maaşları yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. İşlemlerini tamamlayan Eyt'liler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi Eyt'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Peki, EYT ilk maaş ne zaman yatacak, bugün mü? EYT maaşları ne zaman yatacak? 2023 EYT maaşları yattı mı?

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler bugünden itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Ödeme tarihleri 17-18-19-20 Nisan olanlar bugün, 21-22-23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, 24-25-26 Nisan olanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Bağ-kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da gerçekleşecek.

24 Mart'ta AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının bin 100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirmişti. 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyesi 2022 yılında da 1.100 TL olarak uygulandı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklar. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak.