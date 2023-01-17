AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT'liler için tarih verdi. Peki EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? İşte EYT'de ilk maaşların verileceği tarih!

EYT onaylandı mı? SON DURUM EYT çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Eyt ilk maaş ne zaman? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Eyt'liler için tarih verdi. Peki EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? İşte EYT'de ilk maaşların verileceği tarih haberimizde...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT'liler için tarih verdi. Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, "EYT'liler Mart ayında maaşlarını alacaklar" dedi.

EYT SON DURUM NEDİR?

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

EYT NE ZAMAN MECLİSE SUNULACAK?

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız." diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.