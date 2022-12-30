Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesinde detaylar belli oldu. Konuyla ilgili tüm kafa karışıklıkları giderildi. Peki, EYT ilk maaş ne maaş ne zaman alınacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesi ne zaman devreye girecek? EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT şartları neler? İşte EYT düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin detaylarını açıklamasının ardından vatandaşlar Sosyal Güvenlik kurumları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki, EYT ilk maaş ne maaş ne zaman alınacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesi ne zaman devreye girecek? EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT şartları neler? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlenmesinin ayrıntıları belli oldu. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Emekli olacak vatandaşlar ise yasanın ne zaman devreye gireceğini merak ediyor.

Buna göre; EYT düzenlemesinin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak. Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.