EYT düzenlemesiyle ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Konuya ilişkin olarak merak edilen EYT için kaç yıllık hizmet sınırı aranıyor? Sorusu da yanıt buldu. Peki, EYT için kaç yıllık hizmet sınırı aranıyor? Kadın ve erkek için EYT'de kaç yıllık hizmet sınırı var?

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Eyt için kaç yıllık hizmet sınırı aranıyor? Sorusu, 5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kamuoyunda merakla beklenen EYT düzenlemesinin son durumu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından birçok noktada netlik kazandı. Peki, EYT için kaç yıllık hizmet sınırı aranıyor? Kadın ve erkek için EYT'de kaç yıllık hizmet sınırı var?

EYT İÇİN KAÇ YILLIK HİZMET SINIRI ARANIYOR?

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Süre sınırı olmaksızın, şartları yerine getirenler de emeklilik hakkı kazanacak.

EYT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

"BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA YAPILSIN" ÇAĞRISI

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesinin özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, "Hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmaları bu yükün hafifletilmesi bakımından önemli." dedi. Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak." çağrısını yaptı.