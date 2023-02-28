EYT Genel Kurula geldi mi? EYT TBMM'de görüşülüyor mu, görüşüldü mü? SON DURUM!

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Peki, EYT Genel Kurula geldi mi? EYT TBMM'de görüşülüyor mu, görüşüldü mü?

EYT çıktı mı, yasalaştı mı 2023? EYT yürürlüğe girdi mi? EYT resmi gazetede yayınlandı mı, ne zaman yasalaşır, günü belli oldu mu?

Eyt Genel Kurula geldi mi? TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Peki, EYT Genel Kurula geldi mi? EYT TBMM'de görüşülüyor mu, görüşüldü mü? EYT'de son durum!

EYT MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM yeniden açılırken, ilk gündem maddesi milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi oldu. TBMM Genel Kurulu'nda EYT'ye ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak kararda.

İYİ PARTİLİ USTA: EYT'LİLER BİR AN EVVEL EMEKLİLİKLE TANIŞSIN

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, EYT kanun teklifinin Mecliste en hızlı şekilde çıkması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. "EYT'liler bir an evvel beklediği bu emeklilikle tanışsın istiyoruz." diyen Usta, grup olarak konuşmalarını mümkün olduğu kadar kısa tutacaklarını söyledi.

Prim ödeme gün sayısının kademeli olarak artmasının kanun teklifinin en büyük eksikliği olduğunu savunan Usta, kanun teklifindeki prim gün sayısının 5 bin güne düşürülmesi için önerge verdiklerini açıkladı. Kanun teklifine yönelik hazırlanan etki analizinde, düzenlemenin bütçeye 10 aylık yükünün hesaplandığını söyleyen Usta, İYİ Parti Grubu olarak bunun 15 yıllık yük hesabını yaptıklarını dile getirdi.

Kanun çıktığında emekli olabilecek kişilerin toplam 15 yıllık yükünün 548 milyar lira olacağını belirten Usta, "Bugün EYT'li olanlar ve potansiyel EYT'lilerle birlikte bütün sistemin 15 yıllık yükü sabit fiyatlarla 883 milyar TL." dedi.

MHP'Lİ KALAYCI: VERDİĞİMİZ BİR SÖZ DAHA YERİNE GELMEKTE

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin giderilmesi konusuna ilk defa 12 Haziran 2011 tarihli seçimlerde MHP'nin seçim beyannamesinde yer verildiğini, bu vaatlerinin 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2017 ve 24 Haziran 2018 seçim beyannamelerinde de yer aldığını hatırlattı. Kalaycı, "MHP'nin verdiği bir sözü daha yerine gelmektedir." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle istikrara kavuştuğunu belirten Kalaycı, "Bu dönemde birçok alanda tarihi adımlar atılmış, başarılar elde edilmiştir. Türkiye, bir yandan pandemi ve savaş kaynaklı ekonomik sorunlarla bir yandan terörle başarılı bir mücadele verirken diğer yandan da maruz kaldığı bölgesel ve küresel dayatmaları, ekonomik ve siyasi baskıları boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Lider ülke Türkiye"ye doğru kutlu yürüyüşünü kararlılıkla sürdüreceğini kaydeden Kalaycı, "Toplumsal mühendislik hesaplarıyla Türkiye'yi kargaşa ve kaos iklimine sokmaya, ülkemizin rotasını değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Yalanlarla, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla bu milletin önünü kesemezler, kutlu yürüyüşünü durduramazlar. Türk milleti algı oyunlarına gelmez, müfterilere inanmaz, adaletinden asla sapma göstermez." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'Lİ GARO PAYLAN: BU RANT ÇARKI YURTTAŞLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AFAD'ın raporunda bile "Çok yakında Maraş merkezli bir deprem olacak" denildiğini belirterek, "Asrın felaketi diyorsunuz, değil, asrın cinayeti bu." dedi.

Artçı deprem olurken inşaat yapılamayacağını savunan Paylan, "Bir daha yurttaşlarımız deprem altında kalmasın diye jeolojik araştırmalar yapıp, artçı depremlerden sonra binaları başlatmamız lazım. Ama gün var mı? Yok. 'Mayısta seçim yapacağım, martta temel atmam lazım...' Niye? 'Güç gösterisi yapacağım.' Yapmayın arkadaşlar, bu rant çarkı yurttaşlarımızı öldürdü." ifadelerini kullandı.

Bir deprem bütçesi yapılmasını öneren Paylan, bütçeden israfa giden kaynakları keserek şehirlerin depreme güvenli hale getirilmesini gerektiğini söyledi.

CHP'Lİ AĞBABA: DEPREMDE ÖLENLERİN PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAMALI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremde ölen EYT'li insanların emekli maaşlarının hak sahiplerine bağlanmasını isteyerek, "EYT'li olup eksik primi olan ve depremde hayatını kaybedenlerin eksik primlerini devlet karşılamalıdır. Aynı şekilde iş yeri yıkılan, zarar gören esnafın da EYT prim eksiklerini devlet karşılamalı ve hemen aylık bağlamalıdır." diye konuştu.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: YAPARSA CUMHUR İTTİFAKI YAPAR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."

Bunun önemli bir reform olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu düzenleme, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın verdiği sözü pandemiye rağmen, enerji krizine rağmen, depreme rağmen, her şeye rağmen nasıl yerine getirdiğinin, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.' sözünün nasıl ete kemiğe büründüğünün tescilidir." yorumunu yaptı.