2023'e sayılı günler kala çok sayıda Emeklilikte Yaşa Takılan ( Eyt ) düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT evrakları ile ilgili sözleri sonrası EYT evrakları kayıp mı oldu? EYT evrakları bulundu mu? EYT evrakları kayboldu mu? Soruları gündeme taşındı.

Eyt evrakları kayıp mı oldu? 2023'e sayılı günler kala çok sayıda Emeklilikte Yaşa Takılan ( Eyt ) düzenlemenin yasalaşmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT evrakları ile ilgili sözleri sonrası EYT evrakları kayıp mı oldu? EYT evrakları bulundu mu? EYT evrakları kayboldu mu? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

EYT EVRAKLARI KAYIP MI OLDU?

Milyonlarca EYT'li düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in TBMM'de yaptığı açıklama büyük ses getirdi. SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını belirten Bakan Bilgin, bazı evrakların ise kaybolduğunu ifade etti.

"MEMURLAR TEK TEK DOSYA ÜZERİNDEN ARŞİV TARAMASI YAPTI"

SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle tam olarak kaç kişinin EYT kapsamında olduğunun net biçimde hesaplanamadığını kaydeden Bakan Bilgin, memurların tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldığını, bazı evraklarınsa kaybolduğunu söyledi.

"EVRAKLARI BULUNAMIYOR"

Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı; "EYT, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor.

"SÖZÜMÜ TUTARIM, OCAK AYINA DA SARKMAZ"

Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz, kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman inşallah, sözümü tutarım, ocak ayına da sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Meclis ile bunu paylaşacağım."

"İŞVEREN BİZE MALİ YÜKÜ VAR DİYOR"

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesinin bir diğer sebebinin de işveren talepleri olduğunu belirterek "EYT doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. İşveren tecrübeli çalışanımı kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mali yükü var diyor… Yaş sınırından bahsedenler oluyor. Öteleyin diyenler oluyor" açıklaması yaptı.