Bir süredir gündemde yer almakta olan EYT ertelenecek mi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu. Geçtiğimiz haftalarda Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi, birçok kentimizi yıkan deprem felaketi nedeniyle askıya alınmıştı. Peki, EYT ertelenecek mi? Deprem EYT'yi etkiler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Son dakika EYT'de bugün!

EYT'de son durum ne? Son dakika Deprem EYT'yi etkiledi mi? EYT çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Eyt ertelenecek mi? Sorusu, meydana gelen depremler nedeniyle merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, 2 gün önce gerçekleşti. Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 6 saat sürdü. Toplantı ile birlikte merak edilen EYT ertelenecek mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, EYT ertelenecek mi? Deprem EYT'yi etkiler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Son dakika EYT'de bugün!

EYT ERTELENECEK Mİ?

MYK'nın gündeminde, geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçmesi beklenen ancak deprem felaketi nedeniyle yasalaşamayan EYT düzenlemesi de vardı. Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT teklifinin Meclis'ten aynen geçirilmesi talimatı verdi. TBMM bu hafta içinde düzenlemeyi görüşecek.

"EYT'Yİ BİR YIL ERTELEYELİM" İDDİASI

Bazı MYK üyelerinin toplantıda; depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin Hazine'ye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiği öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin, "EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim" ifadesini kullandığı iddia edildi.

HAFTA İÇİ MECLİS'TEN GEÇECEK

Bu diyalogların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ve bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istediği belirtildi. Meclis, 21 Şubat Salı günü deprem sonrasında çalışmalarına başlayacak. Bu hafta içinde EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçeceği tahmin ediliyor.