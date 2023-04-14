İşlemlerini tamamlayan EYT'liler hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. EYT maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, EYT emekli maaşları yattı mı? EYT maaşları ne zaman ödenecek? EYT maaşları hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. İşlemlerini tamamlayan Eyt'liler yarından itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. EYT maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından EYT emekli maaşlarının hangi gün ödeneceği araştırılıyor. Peki, EYT emekli maaşları yattı mı? EYT maaşları ne zaman ödenecek? EYT maaşları hangi gün yatacak? Detaylar haberimizde...

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NEREYE YATACAK?

EYT emekli maaşlarının nereye yatacağı araştırılıyor. Emekliler kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden başvurarak paralarını alabileceklerdir. EYT emekli maaşını almak için Diğer Emeklilik İşlemleri > Emekli Günlük Ödeme Kısmı bölümünden Emekli Günlük Ödeme Kısmı sorgulaması yaparak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

EYT MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler yarından itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Ödeme tarihleri 17-18-19-20 Nisan olanlar yarın, 21-22-23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, 24-25-26 Nisan olanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Bağ-kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da gerçekleşecek.