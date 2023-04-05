EYT emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT başvuru sonucu öğrenme! EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu göründü. EYT emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, EYT emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte detaylar...

EYT emekli maaşları nereye yatacak? EYT maaşları nereden, nasıl alınır?

Milyonlarca kişinin beklediği EYT kapsamında emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. Kullanıcılar tarafından EYT başvurularının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor. Peki, EYT emekli maaşları ne zaman yatacak? EYT başvuruları ne zaman sonuçlanacak? Detaylar haberimizde...

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayında EYT kapsamında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemelerin yapılmaya başlandı. 250 binden fazla kişiye maaştan önce fark ödemeleri yatırıldı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

EYT BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME!

EYT emekli maaşlarının nereye yatacağı araştırılıyor. Emekliler kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden başvurarak paralarını alabileceklerdir. EYT emekli maaşını almak için Diğer Emeklilik İşlemleri > Emekli Günlük Ödeme Kısmı bölümünden Emekli Günlük Ödeme Kısmı sorgulaması yaparak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.