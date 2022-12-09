EYT E-Devlet üzerinden nasıl bakılır? EYT E-Devlet başvurusu var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Peki, EYT E-Devletten nasıl bakılır? EYT E-Devlet başvurusu nasıl yapılır? EYT E-Devlet başvurusu var mı?

Eyt E-Devlet üzerinden nasıl bakılır? Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Kafalardaki en büyük soru işaretiyse emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Peki, EYT E-Devletten nasıl bakılır? EYT E-Devlet başvurusu nasıl yapılır? EYT E-Devlet başvurusu var mı? İşte detaylar...

EYT E-DEVLET İLE NASIL BAKILIR?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin'den milyonlara kritik bir uyarı geldi. EYT'lilerin hak kaybı yaşamaması için bazı işlemleri yapması gerektiğini söyleyen Tekin, "E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu? Bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra." dedi.

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SAYI 2 MİLYONU BULABİLİR

Bu ay içinde Meclis'e ocak ayında da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk etapta emekli olacakların sayısının 2 milyonu bulabileceğini söylemişti. Bakan Bilgin dün Meclis'te yaptığı konuşmada, "En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

EYT'LİLERE KRİTİK UYARI

Milyonlar çıkacak düzenlemeyi merakla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Eyt'lilere hak kaybı yaşamamaları için kritik bir uyarı yaptı.

"BU İŞLEMLERİ YAPMANIZDA FAYDA VAR"

Tekin, "Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar. Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım." ifadelerini kullandı.