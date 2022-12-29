EYT E devlet başvuruları başladı mı? EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusu yapma işlemi! (VİDEO)

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin vatandaşlar yapılan açıklama ile birlikte EYT E devlet başvuruları başladı mı? Sorusunu araştırmaya başladı. EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? Sorusu bu nedenle gündemde yer aldı. Peki, EYT E devlet başvuruları başladı mı? EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusu yapma işlemi!

EYT yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı, yok mu? EYT yaş şartı var mı, yok mu? SON DAKİKA! EYT yaş şartı olacak mı?

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

Eyt E devlet başvuruları başladı mı? Sorusu, Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi. EYT detayları belli olunca E devletten EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT E devletten nasıl başvurulur? Vatandaşlar merak ediyorlar. Peki, EYT E devlet başvuruları başladı mı? EYT E devlet başvurusu nasıl yapılır? EYT başvurusu yapma işlemi!

EYT E DEVLET BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT'liler çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin'den milyonlara kritik bir uyarı geldi. EYT'lilerin hak kaybı yaşamaması için bazı işlemleri yapması gerektiğini söyleyen Tekin, "E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu? Bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra." dedi.

EYT E DEVLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devletten emeklilik başvurusu hakkında SGK resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama videosu paylaşıldı. O videoyu izleyerek E-Devlet üzerinden emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EYT E DEVLET BAŞVURUSU YAPMA İŞLEMİ