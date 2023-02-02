EYT düzenlemesinin bütçeye maliyeti ne kadar oldu? EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar beklediği düzenleme meclise sunulmuştu. Konuya ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatiden geldi. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler Bütçeye maliyeti ne kadar oldu? EYT şartları neler? İşte kamuoyunun günlerdir üzerinde konuştuğu EYT düzenlemesi hakkında tüm merak edilenler...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

TBMM'ye sunulan EYT kanun teklifi, bugün saat 11 de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifin yasalaşmasının ardından ilk maaşların mart ayında ödenmesi planlanıyor. Gelişmeler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT'liler Bütçeye maliyeti ne kadar oldu? EYT şartları neler? Detaylar haberimizde...

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklaalada bulundu. En çok merak edilen EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı.

EYT Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

EYT MALİYETİ NE KADAR?

EYT hakkında konuşan Bakan Nurettin Nebati, EYT düzenlemesininmaliyeti de soruldu. Bütçeyi işaret eden Nebati, "Türkiye'nin güçlü bir bütçesi var. EYT'nin bu yıl için bütçeye maliyeti 255 milyar lira. Mayıs ayından bu yana hazırlıklar yapıldı. 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.