EYT ne zaman çıkacak, ertelendi mi soruları gündemdeki yerini aldı. Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen süreçte son adıma gelindi. Yeni EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? EYT'liler ilk maşlarını ne zaman alacak? EYT kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son düzlüğe girilmişti. Binlerce Eyt'limeclis gündemini bir süredir meşgul eden EYT düzenlemesinin yasasının çıkmasını bekleyen binlerce EYT'li, son durum hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? EYT'liler ilk maşlarını ne zaman alacak? EYT kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren TBMM de EYT düzenlemesinin çalışmaları sona gelmesine rağmen deprem nedeniyle EYT düzenlemesi tamamlanamamıştı. Meclis Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışmalar yeniden başlayacak. EYT düzenlemesininönümüzdeki hafta meclis genel kuruluna gelerek yasalaşması bekleniyor. Meclis, 28 Şubat'ta çalışmaya başlayacak.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

EYT'nin 2023 yılının Şubat ayı içinde yasalaştırılması ve vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanıyordu. Fakat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası meclis çalışmalarına ara vermişti. Meclis çalışmalarına 28 Şubat günü yeniden başlayacak EYT düzenlemesinin Mart ayında yasalaşması beklenirken Etlilerin ilk maaşlarını ise Nisan ayında almaları bekleniliyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.