EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? EYT'liler Ramazan bayramında Bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi meclis sunuldu. Binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacağı ve EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki,EYT'liler Ramazan bayramında Bayram ikramiyesi alacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Eyt yasa teklifi meclise sunulmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamasıyla 4 maddelik yeni EYT teklifinin detayları netleşti. Teklifin detaylarını merak eden vatandaşlar araştırmaya koyuldular. Peki ,EYT düzenlemesinde yeni 4 maddelik düzenleme neleri kapsıyor? EYTlier Ramazan bayramında Bayram ikramiyesi alacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Şubatta yasalaşması beklenen EYT teklifi önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Hızlı bir şekilde komisyondan geçmesi beklenen teklif Genel Kurul'a gelecek. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EYT'ye Şubat ayında başvuranlar Mart ayında ilk maaşlarını alacak.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Mart ayında ilk maaşını alması beklenen EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Sorusu bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Bilindiği üzeri Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da kutlanacak. EYT ödemelerinin hak sahiplerine20 Nisana kadar ödenmesi bekleniyor. Buna göre Şubat ayında başvuru yapan ve Emekli olanEYT'lilerRamazan bayramı ikramiyesinden yaralanabilecek.