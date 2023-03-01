EYT düzenlemesi ne zaman Resmi Gazetede yayınlanacak? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?

EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Yapılacak düzenleme ile yaklaşık 5 milyon kişi yasadan faydalanarak emeklilik hakkı elde edebilecek. EYT kanun teklifi için Meclis görüşmeleri tamamlandı ve kanun teklifi yasalaştı. EYT teklifinin yasaklamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girmesi bekleniliyor.. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman Resmi Gazetede yayınlanacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesinin şartları ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? EYT den Emekli olanlar ne kadar maaş alacak?

TBMM Genel Kurulu'nda, Eyt'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı. Bunun ardından vatandaşlar EYT düzenlemesinin ne zaman resmi Gazetede yayınlanacağına ilişkin araştırmalarabaşladı. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman Resmi Gazetede yayınlanacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesinin şartları ne? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ NE ZAMAN RESMİ GAZETEDE YAYINLANACAK?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 4 Maddeden oluşanEYT düzenlemesi dün TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi.EYT yasanının en geç yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasına sunulması bekleniyor. 1 Mart tarihinde yasalaşması beklenen EYT yasasının Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

EYT DÜZENLEMESİ KAİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ; sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olsa dahi yaşından dolayı emekli olamayanları kapsar. Kendilerine " EYT mağduru" diyen kişiler yaşlarından dolayı emekli olamıyor.

EYT DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARALANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki açıklamalarında yaş sınırı olmayacağını söylemişti. Bilgin, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini dolduran ve 5 bin prim günün tamamlayanların düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

EYT DÜZENLEMESİNİN ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

EYT İLE KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT, Meclis'te yasalaşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla beraber Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. EYT başvurularının Mart ayı içerisde başlaması bekleniliyor.