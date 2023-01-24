Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT bu hafta Meclis'e gelir diye tahmin ediyorum. "ifadelerini kullanmasının ardından vatandaşlar EYT düzenlemesi meclise ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi meclise geldi mi? EYT düzenlemesinin maliyeti ne kadar olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte gündemdeki EYT konusuna dair tüm merak edilenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin" EYT düzenlemecinin bu hafta Meclis'e gelebileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından binlerce vatandaş EYT düzenlemesi ne zaman meclise gelecek? EYT düzenlemesi meclise geldi mi? EYT düzenlemesinin maliyeti ne kadar olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT şartları neler? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

EYT MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Konuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. EYT teklifi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilgin, teknik yazım sürecinin uzun olduğunu, bu hafta teklifin Meclis'e gelebileceğini ifade etti.

EYT MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

İçerikte bir değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, EYT'nin 2023'e maliyetinin 150 milyar lira civarında olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Özel sektör kısmı, 4A'lar, sigortalılar onu ilgilendiriyor. Devleti ilgilendiren tarafı da var. Memurlar emekli olursa onların da ikramiyesi var" dedi. Bilgin, "Yani ortada dolaşan rakamlar genellikle bazıları diyor ki 300 milyar, bazıları diyor 200 milyar EYT'yi diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum. Rakamlar bizde, hesap bizde… Ben 150 milyar diyorum ama, maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü bilmiyorsunuz kaç kişi müracaat edecek. Adama emekli olma ya da hemen emekli yapayım seni mi diyecek? Şeklinde açıklamalada bulundu.

EYT KİMLERİ KPSIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.