EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT yaş ve pirim şartlarında son durum ne?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında kritik gelişmeler yaşandı. Eyt'nin TBMM'de yasalaşması sonrasında yürürlüğe gireceği tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT yaş ve pirim şartlarında son durum ne? EYT kimleri kapsıyor? EYT maaşları ne kadar olacak? EYT 'de kadın ve erkek için pirim gün şartları neler? Detaylar haberimizde...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT çalışmaları için aralık ayı işaret edilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklama yaptı. Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde de; Meclis'teki yasama süreci sonrasında da yürürlüğe girecektir. Çarpıtmalarla gündemi değiştirerek bizi hedeflerimizden alıkoyamazsınız. Siz boş mağduriyet tiyatrolarıyla vakit tüketirken, biz her an hizmet her an eser üretiyoruz" dedi.

EYT YAŞ VE PRİM ŞARTLARINDA SON KARAR NE?

EYT düzenlemesinde 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu sorunun bilinmeyen ya da göz ardı edilen tarafı şudur; EYT'li insanların büyük çoğunluğu 4/A'lılardır yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir. Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Ben her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum, işçileri dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz, bitiyor zaten görüşmelerimiz.

EYT'DE KADIN VE ERKEK İÇİN PRİM GÜNÜ ŞARTLARI NELER?

Eğer çıkartılacak EYT yasası ile 1999 öncesindeki prim günü ve sigortalılık süresi koşulları ile emeklilik hakkı getirilirse, Emekli Sandığı'na tabi kadınlar 7200 günü, erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihten itibaren EYT'den yararlanırlar.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram,"Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır. Örnek vermek gerekirse 5000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş 3500 lira maaş alacakken 9000 bin prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş bu rakamın çok üzerinde maaş alacak."dedi.