Emeklilikte Yaşa Takılanlara dair düzenlemesinde geri sayı başladı. EYT düzenlemesi buğun TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Konuya ilişkin TBMM Bakanı Mustafa Eltaş'tan açıklama geldi. Açıklamanın ardından vatandaşlar EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağını ve EYT düzenlemesinin kimleri kapsadığını araştırmaya koyuldu. Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, deprem nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nun gündemindeki ilk konu, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) ile ilgili yasa teklifi olacak. Konuya ilişkin TBMM Bakanı Mustafa Eltaş'tan açıklama geldi. Açıklamanın ardından vatandaşlar EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağını ve EYT düzenlemesinin kimleri kapsadığını araştırlıyor.Peki, EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? EYT düzenlemesi şartları ne? Detaylar haberimizde...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Meclis gündeminde bir süre bulunan EYT düzenlemesine dair önemli açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Elitaşın açıklaması şu şekilde:

"TBMM 6 Şubat'tan itibaren meclis görüşmelilerine21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT düzenlemesi

Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum". İfadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre EYT düzenlemesinin kıs süre içerisde meclisten geçerek yasalaşması bekleniliyor. Kanun teklifi Resmi Gazetede yayınladıktan sonra yürüklüğe girecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanlar sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999'dan önce olanları ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamış olsa dahi yaşından dolayı emekli olamayanları kapsar. Kendilerine " EYT mağduru" diyen kişiler yaşlarından dolayı emekli olamıyordu. Yeni düzenleme ile EYT bu sorunortadan kalkmış olacak.

EYTŞARTLARI NE OLACAK?

EYT ŞARTLARI NELER? 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.