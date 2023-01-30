Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına bugün sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıkladı.EYT düzenlemesi meclisten geçti mi? EYT düzenlemesi ne zaman yürüklüğe girecek? 3600 günden Emekli nasıl olunur? EYT kaç gün pirim istiyor?İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Bir süredir büyük bir merakla beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, EYT kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Bunun ardından binlerce EYT'li vatandaş arama motorlarına EYT düzenlemesi meclisten geçti mi? EYT düzenlemesi ne zaman yürüklüğe girecek? 3600 günden Emekli nasıl olunur? EYT kaç gün pirim istiyor? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ MECLİSTEN GECTİ Mİ?

Düzenlemenin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

AK Partili Akbaşoğlu'nun konuşmasındanöne çıkan satır başları şu şekilde;

"Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik. 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. Bugüne kadar 4 tanesini hayata geçirdik. Sıra EYT'de demiştik. Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM'ye sunuyorlar. ifadelerine konuşmasında yer verdi.

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR MU?

Öncelikle 23.0 5.22 tarihinden önce kişinin sigorta sahibi olması gerekir. - Aynı zamanda 15 yıllık bir çalışma hayatının bulunması gerekmektedir. - Emekli olmak isteyen kadınlar bu kriterler doğrultusunda 50 yaşını doldurmalıdır. - Toplandığı 3600 prim ödeme gününün tamamlanmış olması gerekir.

EYT KAÇ GÜN PİRİM İSTİYOR?

Yaş sınırı konmadan devreye girecek olan EYT düzenlemesine göre kadınlarda 20 hizmet yılı ve 5000 gün prim, erkeklerde 25 hizmet yılı ve 5400 gün prim ödeme şartı bulunuyor. Bu şartları sağlayanlar düzenlemenin yasalaştığı andan itibaren başvuru yaparak emekli olabilece