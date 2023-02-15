EYT düzenlemesi ertelenecek mi? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 9. güne girildi. Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken büyük felaket öncesi meclis gündeminde bulunan ve artık son noktaya gelinen EYT düzenlemesinin ertelenip ertelenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, EYT düzenlemesi ertelenecek mi? EYT düzenlemesinde son durum ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıcı hasalar bırakan kamuoyunada "Aslın Felaketi " olarak adlandırandepremin ardındanülke genelindeeğitim öğretime ara verilmiş Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerine ara verdiğini duyurmuştu. Mecliste bir süredir görüşülen ver artık sonuna gelinen EYT düzenlemesinin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, EYT düzenlemesi ertelenecek mi? EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

EYT DÜZENLEMESİ ERTELENECEK Mİ?

EYT düzenlemesi Meclisin 21 Şubat tarihine kadar tatil edilmesi nedeniyle şu an için ertelenmiş olarak gözüküyor. Meclisin yeniden açılmasıyla birlikte düzenlemeni TBMM Genel kurulunda oylanıp kabul edilip Resmi Gazetede yayınladıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniliyor. Meclis deprem nedeniyle çalışmalarının durduran meclisinçalışmalarına önümüzdeki hafta yeniden başlamasıbekleniliyor.

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT DÜZENLEMESİNDEN KAÇ KİŞİ YARALANACAK?

Yeni EYT düzenlemesiyle ile ilgili yaptığı açıklamada detaylara değinen Akbaşoğlu, EYT ile ilgili yasa teklifinin özelliklerini şu şekilde :

"4 maddeden müteşekkil bir EYT'ye has yalın bir teklif oluşturduk iki madde esasa ilişkin. Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip. Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor" İfadelerine konuşmasında yer verdi.