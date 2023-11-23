EYT'den emekli olan Özlem Yıldız, maaşını açıkladı

Ünlü sunucu ve manken Özlem Yıldız, EYT'den emekli oldu. 12 bin TL maaş aldığını belirten Yıldız, parasını hiç harcamadan biriktirdiğini söyledi.

25 yıldır sunuculuk ve mankenlik yapan Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Mağazaların indirimlerini kovaladığını söyleyen Yıldız, EYT'den emekli olduğunu ve 12 bin TL maaş aldığını belirtti.

"EMEKLİ MAAŞIMI HİÇ HARCAMIYORUM"

Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten Özlem Yıldız, "Para kazanan insanlar indirimi takip eder. Parayı daha çok makyaj ve temizlik ürünlerine, yani bakım kremlerine harcıyorum" dedi. Ünlü sunucu, "Siz yıllardır sektördesiniz, lüks yaşantınızı görmedik" sözlerine, "Ben EYT'li olduğum için şanslıyım. 12 bin TL emekli maaşı alıyorum. Hiç harcamıyorum, biriktiriyorum. 25 yıllık emeğimin karşılığı... Sadece ilk maaşımla sevdiklerime hediye aldım. Aslında matematik çok belli... Paranın nasıl kazanıldığını, oğluma da anlatıyorum. Doğal olarak para harcarken ellerimiz titriyor" ifadelerini kullandı.