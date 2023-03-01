Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Peki, EYT'den emekli olan ihbar tazminatı alacak mı?

Eyt'den emekli olan ihbar tazminatı alacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Peki, EYT'den emekli olan ihbar tazminatı alacak mı? Detaylar...

EYT'DEN EMEKLİ OLAN İHBAR TAZMİNATI ALACAK MI?

EYT'lilerin ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Çünkü, işçinin 1475 sayılı Yasanın 14'üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmuyor.

EYT'LİLER İLK OLARAK İŞTEN AYRILMA BAŞVURUSU YAPACAK

Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek. Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.