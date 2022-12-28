EYT'den emekli olan çalışabilir mi? EYT'den emekli olursam çalışmaya devam edebilir miyim? EYT'den emekli olan tekrar çalışabilir mi?

EYT'den emekli olan çalışmaya devam edebilir mi sorusu EYT'den emekli olmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok merak edilen EYT'den emekli olursam çalışmaya devam edebilir miyim? Sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında. Peki, EYT'den emekli olan tekrar çalışabilir mi? EYT'den emekli olan çalışabilir mi?

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Eyt'den emekli olan çalışabilir mi? EYT'den emekli olan çalışmaya devam edebilir mi sorusu EYT'den emekli olmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En çok merak edilen EYT'den emekli olursam çalışmaya devam edebilir miyim? Sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında. Peki, EYT'den emekli olan tekrar çalışabilir mi? EYT'den emekli olursam tekrar çalışabilir miyim? İşte detaylar...

EYT'DEN EMEKLİ OLAN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ihtiyaç duymanız halinde özel sektörde başkasının yanında veya kendi işinizde çalışabilirsiniz. Özel sektörde emekli olup çalışmak için bir engel bulunmuyor. Ancak kamuda emekli olanlar yasa gereği kamuda tekrar çalışamıyorlar.

Emekli olduktan sonra çalışabilmek için sigorta statünüze göre Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ve maaş kesintisi gibi bazı detaylar var. Emekli olduktan sonra bir işverene bağlı çalışmaya başladığınızda maaşınızdan SGDP kesintisi yapılır.