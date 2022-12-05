EYT'de yaş sınırı var mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT'de detaylar birer birer netleşiyor. EYT ile ilgili yeni yapılacak düzenlemeyle borçlanma ve iş başlangıç tarihinde değişiklik yapılacak. EYT'de yaş sınırı olup olmadığı merak ediliyordu. Peki, EYT'de yaş sınırı nedir? EYT başlangıç tarihi nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT 'de yaş şartı kaç? Pirim günü ne demen? Pirim gün sayısı emekli maaşlarını etkiler mi? EYT şartı nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar çalışmalarında emekli olanlara yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri için önemli bir formül önerildi. Buna göre, aynı işyerinde emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlerin kıdem tazminatlarının, işten ayrılırken ödenmesi için yasal düzenleme yapılabilir. Öneriye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olumlu bakıyor. Peki , Eyt yasası ne zaman çıkacak? EYT 'de yaş şartı kaç? Pirim günü ne demen? Pirim gün sayısı emekli maaşlarını etkiler mi? EYT şartı nedir? Detaylar haberimizde...

EYT'DE YAŞ SINIRI VAR MI?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta bugün itibarıyla bir yaş sınırı bulunmamaktadır. EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı aynı devam etmektedir. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranmaktadır. Konu ile ilgili Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde şunları söyledi; " EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

EYT 'DE YAŞ ŞARTI KAÇ?

Bakanlığın hazırladığı taslakta bugün itibarıyla bir yaş sınırı bulunmuyor. EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak. Yasa'da esas alınan 8 Eylül 1999'da 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

EYT 'DE 25 YIL ŞARTI NEDİR?

1999'daki değişikliğin ardından aynı işçi, çalışmaya ilk defa 1 Temmuz 1994'te başladığı için 25 yıl sigortalılık süresi, 55 yaş ve 5750 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiğinde emekli olabilme hakkı kazanabilir duruma geldi.

EYT NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023'ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız." Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

PİRİM GÜNÜ NE DEMEK?

Prim gün sayısı, emekli olmak için hizmet etmeniz gereken gün sayısıdır. Emeklilik için belirli bir hizmet süresini tamamlamış olmanız gerekir. Bu süre, yukarıda bahsettiğimiz gibi kişinin ait olduğu sigorta sistemine, cinsiyetine, sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterir.

PİRİM GÜN SAYISI EMKLİ MAAŞLRINI ETKİLER Mİ?

Prim günün fazla olması, uzun yıllar çalışmak değil prime esas kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş için sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı için aylığı da yükseliyor.

EYT ŞARTI NEDİR?

Prim gün sayısını tamamlamış olsa bile bir EYT'linin emekli olabilmesi için yıl şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Yasanın çıkmasından önce sigortalı olanlar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme şartı bulunuyor.

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak ancak 16 Aralık sonrası yasanın Meclise gelmesi olası. Gelmemesi durumunda yeni yılda; ocak ayının başında düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.Yeni yıla kalması halinde 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başladı.