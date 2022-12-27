Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemenin bu hafta açıklanacağını ifade etti. Vatandaşların gündeminde yer alan EYT konusuyla ilgili merak edilenle arasında ise EYT'de yaş sınırı olup olmadığı ne zaman açıklanacak? EYT yaş sınırı var mı, yok mu? soruları yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Sorular arasında EYT yaş sınırı açıklamasının ne zaman olacağı sorusu da yer aldı. Peki, EYT'de yaş sınırı olup olmadığı ne zaman açıklanacak? EYT yaş sınırı var mı, yok mu?

EYT'DE YAŞ SINIRI OLUP OLMADIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemenin bu hafta açıklanacağını ifade etti. Bir gazetecinin "EYT'de yaş şartı olacak mı?" sorusuna ise "O gün açıklayacağız" diye yanıt veren Bakan Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi. Bilgin, 'EYT' düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız" derken, 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusuna ise "O gün açıklayacağız" diye yanıt verdi. Bilgin, 'Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?' sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin "EYT'de yaş aralığı olacak mı?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "İhtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur"

EYT bekleyenlerle ilgili rakamları da konuşan Bilgin, "Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor" ifadelerini kullandı.