Bugün saat 15.00'te yapılacak yılın son Kabine toplantısında masanın bir numaralı gündem maddesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesindeki yaş sınırı olacak. Vatandaşlar ise EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı? EYT yaş sınırı gelecek mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

2022'nin son Kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Kritik toplantının en önemli gündem maddesi ise yaklaşık 2 milyon insanın heyecanla beklediği EYT konusu olacak. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı?EYT yaş sınırı gelecek mi? Merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT'ye "yaş sınırı" getirilmesi, askerlik borçlanması gibi son rötuşlar Kabine'nin gündemine yer alacak. Dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de yaş aralığı ihtimal dahilindedir. Değerlendirilebilecek bir şey, olacak demiyorum dikkat ederseniz, henüz netlik kazanmadı. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı. Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur" demişti.