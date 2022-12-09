Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından EYT'de kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaların ardından Meclis'te yapacağı konuşmayı işaret etmişti. Bu nedenle vatandaşlar tarafından EYT'de yaş sınırı olacak mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de yaş sınırı kaç, ne olacak? EYT'de son durum!

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeler ile birçok detay, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Bunlardan birisi de Eyt'de yaş sınırı olacak mı? Eyt'de yaş sınırı kaç, ne olacak? Sorusu oluyor. Vatandaşlar kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddialarını merak ediyor. Peki, Eyt'de yaş sınırı olacak mı? Eyt'de yaş sınırı kaç, ne olacak? Eyt'de son durum!

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Bakan Bilgin EYT konusunda yaptığı açıklamalarda şunları söyledi;

"EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Asgari ücretle çalışan işçiler Türkiye'nin her tarafında farklı ücret düzeylerini bekliyor. Küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işverenlere ve işçilere soruldu. Kapsamlı çalışma yapıldı. Kamuoyuyla paylaştığımız kısmı daha çok asgari ücret beklentiyi yansıtan kısmıydı. Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Bu doğru değil, asgari ücretlerin oranı yüzde 38 küsur. O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım. Rakamı doğrultmak için söylüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücrete ciddi düzenleme yaptığınızda bütün ücretler farklılaştırıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen ve düzenleyen etki yapmaktadır. Bu ücretliler, çalışanlar lehine bir etki yaratmaktadır.