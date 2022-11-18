EYT'de staj kabul edilecek mi? EYT'de staj başlangıç sayılacak mı?

EYT'de staj başlangıç sayılacak mı merak ediliyor. EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyuran Bakan Bilgin EYT'de staj sayılacak mı? EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? Konusuna da açıklık getirdi. İşte, EYT'de staj kabul edilecek mi? Yanıtı...

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Eyt'de staj kabul edilecek mi? EYT düzenlemesinin Aralık'ta TBMM'ye geleceğini duyuran Bakan Bilgin EYT'de staj sayılacak mı? EYT'de staj başlangıç sayılacak mı? Konusuna da açıklık getirdi. İşte detaylar...

EYT'DE STAJ SAYILACAK MI?

Bakan Bilgin'in açıklamalarına göre EYT'de staj ve çıraklık sayılmıyor. Çıraklık ve stajyerlik durumunun bir sigorta girişi olmadığını söyleyen Bakan Bilgin " Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." dedi.

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartının değişmeyeceği açıklandı.

EYT'de prim ve gün şartının devam edeceğini söyleyen Bakan Bilgin, "1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz.

"ŞARTLAR YERİNE GETİRİLDİĞİNDE ONLAR DA YARARLANACAK"

Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

"ARALIK AYINI İŞARET ETTİ"

Öte yandan Bakan Bilgin, gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz" dedi.

"HİZMET SÜRESİ TUTAN YAKLAŞIK 1,5 MİLYON KİŞİ VAR"

Sözleşmelilerden asgari ücret zammına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunda ilk kez sayı veren Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" değerlendirmesinde bulundu.