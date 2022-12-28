EYT zirvesi 28 Aralık 2022 bugün yapılacak! Heyecanlı bekleyiş devam ediyor... Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler, emeklilik hayali kurarken EYT'de son durum! EYT nedir? başlıkları hakkında detayları araştırıyor. Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne demek? EYT çıkacak mı? 2022 Aralık EYT zirvesi kararları neler? İşte, EYT yasası haberlerinde son

EYT'de yaş sınırı olup olmadığı ne zaman açıklanacak? EYT yaş sınırı var mı, yok mu?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir toplantı yapılıyor. Toplantının sonucunu merak eden vatandaşlar, EYT'de son durum nedir? 28 Aralık EYT zirvesi kararları nelerdir? EYT detayları açıklandı mı? EYT çıktı mı? araştırması yapıyor. Peki, EYT kararı çıktı mı? EYT yaş şartı olacak mı? EYT açıklandı mı, yürürlüğe girdi mi? EYT kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

EYT'DE SON DURUM (28 ARALIK 2022)

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesine çevrildi. EYT düzenlemesiyle ilgili şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kritik bir toplantı yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de yer aldığı toplantıda EYT'de yaş şartı olup olmayacağına yönelik nihai karar verilecek. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.

İLK ETAPTA KAÇ KİŞİ EMEKLİ OLACAK?

EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da merak edilenler arasında. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir, diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" demişti.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 1999 yılı öncesinde işe girişte kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 hizmet yılıyla, erkeklerde de 5 bin prim günü ve 25 hizmet yılıyla emekli olma şartına sahipti. 8 Eylül 1999'da 4447 sayılı kanunun ilanıyla emeklilik şartlarına üçüncü bir yaş haddi eklendi.

EYT NE DEMEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.