EYT'de maaşlar ne zaman bağlanacak? EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

EYT görüşmeleri devam ederken vatandaşlar EYT'de maaşlar ne zaman bağlanacak? EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, EYT'de maaşlar ne zaman yatacak?

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Eyt'de maaşlar ne zaman bağlanacak? EYT görüşmeleri devam ederken vatandaşlar EYT'de maaşlar ne zaman bağlanacak? EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? merak ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peki, EYT'de maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EYT'DE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "İlk maaşlar şubat ya da mart ayında bağlanabilir." ifadelerini kullandı.