EYT'de bugün ne oldu? Sorusu, EYT'ye dair yapılan açıklamaların ardından anlık olarak birçok kişi tarafından yakından takip edilmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Peki, EYT'de bugün ne oldu? EYT'de son durum ne? 2023 Son Dakika EYT haberleri! EYT'ye dair son dakika gelişmeleri neler?

EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

Eyt'de bugün ne oldu? Sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından gerçekleştirilen açıklamanın ardından tekrar gündeme geldi. Birçok vatandaş Eyt'de bugün ne oldu? Sorusuna yanıt arıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatma yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Peki, EYT'de bugün ne oldu? EYT'de son durum ne? 2023 Son Dakika EYT haberleri! EYT'ye dair son dakika gelişmeleri neler?

EYT'DE BUGÜN NE OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor. Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAZİNE BAKANLIĞI, KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ SORUNU ÇÖZDÜ"

Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.

"MAAŞLAR MART AYINDA YATIRILACAK"

EYT'lilere ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün açıklama yapmıştı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" demişti.