EYT ÇIKTI MI, ne zaman çıkar?

Milyonlarca kişi emekli olmak için yaş sınırına takılıyor. Peki, Eyt'de son durum nedir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT meselesi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. EYT bu sene çözümlenecek mi? EYT sorunu kabile toplantısından sonra çözülecek mi? Detaylar haberimizde...

EYT PİRİM GÜN SAYISI NE KADAR OLACAK?

EYT prim gün sayısı ve yıl detayı ile ilgili Bakan Vedat Bilgin, açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin şunları söyledi; " EYT'de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin; "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır. Bu sorunu çözüyoruz. Öyle beklemeye niyetimiz yok. Aralık ayında Meclis'e geldiğinde göreceksiniz.

EYT DÜZENLEMESİNDE SON DURM NE?

Bu sorunun bilinmeyen ya da göz ardı edilen tarafı şudur; EYT'li insanların büyük çoğunluğu 4/A'lılardır yani SSK primi ödeyen işçilerimizdir. Dolayısıyla onların da önemli bir kısmı, yaklaşık yüzde 87'si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Ben her gün veya her hafta bir odayı dinliyorum, işçileri dinliyorum. Bütün tarafları tamamlamak üzereyiz, bitiyor zaten görüşmelerimiz. Onların taleplerini alıp değerlendirdik, biz yolumuzu belirledik ama onların da bu süreçte yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin veya herkes emin olsun, bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olacak. Meclis'in de gerekli olan önerilerimizi dikkate alarak kararını vereceğini düşünüyorum" dedi.