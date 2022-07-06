EYT çıkacak mı? EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Eyt son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin Eyt'nin masada olduğunun altını çizdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar haberimizde...

EYT SON DURUM NEDİR, ÇIKACAK MI?

EYT'liler, yani emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanlar uzun süredir Türkiye'nin gündeminde.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan EYT'lileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıl sonuna kadar çözmek istediğimiz dosyalardan biri" dedi.

KİMLER EYT'Lİ SAYILIYOR?

8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanlar EYT kapsamında sayılıyor.

Zira 9 Eylül 1999 tarihinde 4447 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklik öncesinde yaş koşulu aranmaksızın;

4/a (SSK) sigortalıları 5.000 prim günü ve kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi,

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları kadın ise 20 tam yıl (7.200 gün), erkek ise 25 tam yıl (9.000 gün) prim günü,

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında iştirakçi olan kadınlar 20, erkekler 25 tam yıl hizmet süresi, koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu.

Yapılan değişiklikle, sigortalılık süresi ve prim günü/hizmet süresi koşullarının yanı sıra bir de kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş koşulu getirildi. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için de kademeli yaş koşulu öngörüldü.

Bu bağlamda, EYT kapsamında sayılmak için öncelikle sigorta başlangıcının 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce olması ya da sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra olmakla birlikte sigorta başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılmasına bağlı olarak sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi öncesine çekilmiş olması gerekiyor. Bu şekilde sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (dahil) tarihinden önce olanlar EYT kapsamında sayılıyor.