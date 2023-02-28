Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti. Toplantı öncesi EYT canlı izle! TRT 3 EYT oturumu canlı takip gibi konular araştırıldı.

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TBMM, deprem nedeniyle 3 hafta ara verilen çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi görüşülecek. Düzenlemenin yasalaşması beklenirken işte süreçle ilgili tüm ayrıntılar. EYT canlı izle! TRT 3 EYT oturumu canlı takip

EYT TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, asrın felaketi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak.

İLK MAAŞ NİSAN AYINDA OLABİLİR

Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

EYT CANLI İZLEMELİNKİ

Canlı yayını https://www. tbmm .gov.tr/TbmmTelevizyonu adresinden takip edebilirsiniz.