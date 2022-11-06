EYT' bugün ne oldu? 6 Kasım EYT'de sorun durum ne, ne zaman çıkacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayından heyecan yaratan ifadeler kullandı. Kurtulmuş, EYT'deki çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Peki, birçok kişinin beklemekte olduğu EYT' bugün ne oldu? EYT'de sorun durum ne, ne zaman çıkacak?

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve EYT son durum ne? Sorusu başta olmak üzere sıklıkla internet üzerinde araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmaların sonuna geldi." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayından EYT'ye dair heyecan yaratan ifadeler kullandı. Peki, birçok kişinin beklemekte olduğu EYT' bugün ne oldu? EYT'de sorun durum ne, ne zaman çıkacak?

EYT'DE SORUN DURUM NE?

Kurtulmuş EYT ile ilgili de "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Olmayacak duaya amin demeyiz. Mali disiplin konusunda disiplini korumaya devam ediyoruz. Kopenhag kriterlerinin altında tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.