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EYT bugün çıkacak mı? EYT toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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EYT bugün çıkacak mı? EYT toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yaşanan yıkım ve milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM'deki çalışmalara ara verilmişti. Peki, EYT bugün çıkacak mı? EYT toplantısı ne zaman?

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TBMM, deprem nedeniyle 3 hafta ara verilen çalışmalarına bugün başlıyor. Genel Kurul'da ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi görüşülecek. Düzenlemenin yasalaşması beklenirken işte süreçle ilgili tüm ayrıntılar. Peki, EYT toplantısı ne zaman? EYT bugün çıkacak mı?

EYT TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, asrın felaketi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak.

İLK MAAŞ NİSAN AYINDA OLABİLİR

Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

EYT Gündem Ekonomi Haberler

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