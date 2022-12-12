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EYT bugün açıklanacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?

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EYT bugün açıklanacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?

Milyonların çıkacak kararları heyecanla beklediği Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Öncelikli gündemi ekonomi olacak toplantıda çok sayıda çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Peki, EYT bugün açıklanacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?

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Eyt son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü dolduran fakat yaş şartını bekleyen vatandaşlar, EYT şartlarında son durum nedir? sorusuna cevap arıyor. Peki, EYT bugün açıklanacak mı? EYT ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek.

Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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