Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren teklifin Meclis'te görüşüleceği tarih de kesinleşti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak. EYT bu hafta Meclis'te görüşülür mü? EYT Meclis'te ne zaman görüşülecek? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Akbaşoğlu EYT açıklaması ne? SON DAKİKA EYT şartları belli oldu! EYT açıklandı mı?

Eyt bu hafta Meclis'te görüşülür mü? Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren teklifin Meclis'te görüşüleceği tarih de kesinleşti. Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak. EYT bu hafta Meclis'te görüşülür mü? EYT Meclis'te ne zaman görüşülecek? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

EYT BU HAFTA MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜR MÜ?

8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT ile ilgili beklenen haber geldi. 5 milyon kişiyi ilgilendiren EYT yasa teklifi, 2 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

"4 MADDEDEN OLUŞUYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta başvuranlar Mart ayında maaşlarını alır" dedi.

EMEKLİ OLUP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER

Emekli olup, aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildiği bilgisini paylaşan Akbaşoğlu, "Emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor" ifadelerini kullandı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.