EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

EYT meclisten ne zaman geçecek sorusu EYT'lilerin akılarında yer edinmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Peki EYT meclise ne zaman gelecek? EYT yasası ne zaman çıkacak, Ocak ayında mı, Şubat ayında mı, Mart ayında mı? İşte EYT ne zaman Meclise gelecek, bu ay mı? Detaylar...

Eyt meclise ne zaman gelecek? EYT meclisten ne zaman geçecek sorusu EYT'lilerin akılarında yer edinmeye devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Peki EYT meclise ne zaman gelecek? EYT yasası ne zaman çıkacak, Ocak ayında mı, Şubat ayında mı, Mart ayında mı? İşte EYT ne zaman Meclise gelecek, bu ay mı? Detaylar haberimizde...

EYT NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin konuştu. Bilgin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum." dedi.

EYT MECLİSE HANGİ AY GELECEK?

Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor. Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

EYT'lilere ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün açıklama yapmıştı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" demişti.