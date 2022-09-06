EYT belli oldu mu, son durum ne vatandaşlar tarafından merak ediliyor. EYT ne zaman çıkacak ve 2022 EYT son durum ne gündeme geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT için tarih verdi. Peki, EYT belli oldu mu, son durum ne? EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) için Bakan Bilgin'den açıklama geldi. EYT ne zaman çıkacak ve EYT belli oldu mu, son durum merak ediliyor. Bakan Bilgin EYT için tek bir formülü açıkladı. EYT belli oldu mu, son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin tarih verdi! EYT belli oldu mu, son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca insanın beklediği EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmada sona geldiğini söyleyerek "Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Bitirmek üzereyiz." dedi.

EYT SON DURUM NE?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT ile ilgili son gelişmeleri de paylaşan Bilgin, "Bir iki konu daha var. EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir." ifadelerini kullandı.

EYT BELLİ OLDU MU?

Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: "Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız."

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