İşlemlerini tamamlayan EYT'liler yarından itibaren maaşlarını alabilecek. EYT'liler bayramda ikramiye alacak mı merak konusu oldu. Peki, EYT bayram ikramiyesi alacak mı? EYT'liler bayramda maaş alacak mı? İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayramdan önce yatırılacağını belirttiği emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili tarihler belli oldu. İşlemlerini tamamlayan Eyt'liler yarından itibaren maaşlarını alacak. Eyt'liler bayram ikramiyelerini alabilecek mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Eyt'lilere verilecek bayram ikramiyesi araştırılıyor. Peki, EYT bayram ikramiyesi alacak mı? EYT'liler bayramda maaş alacak mı? Detaylar haberimizde...

EYT EMEKLİ MAAŞLARI NEREYE YATACAK?

EYT emekli maaşlarının nereye yatacağı araştırılıyor. Emekliler kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden başvurarak paralarını alabileceklerdir. EYT emekli maaşını almak için Diğer Emeklilik İşlemleri > Emekli Günlük Ödeme Kısmı bölümünden Emekli Günlük Ödeme Kısmı sorgulaması yaparak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz.

EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

İşlemlerini tamamlayan EYT'liler yarından itibaren hem maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini alacak. Tüm emeklilere olduğu gibi EYT'lilere de bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak ödenecek. Ödeme tarihleri 17-18-19-20 Nisan olanlar yarın, 21-22-23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, 24-25-26 Nisan olanlara ise 16 Nisan'da ödeme yapılacak. Bağ-kur kapsamında ödeme günleri 25-26 Nisan olanların ödemeleri 17 Nisan'da gerçekleşecek.