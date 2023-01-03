Milyonlarca çalışanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesinin ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılırken, ilk etapta askerlik ve doğum borçlanması gibi yöntemlerle eksik primlerini ve günlerini tamamlayanlarla birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Peki, EYT başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? EYT başvurusu E- Devlet nasıl yapılır?