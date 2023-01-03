EYT başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? EYT başvurusu E- Devlet nasıl yapılır?
Gündem Haberleri
Milyonlarca EYT'li ocak ayında yasalaşması beklenen düzenlemeyi heyecan içinde bekliyor. Peki yaş şartı aranmadan 2.2 milyon kişinin emekli olma hakkına kavuşacağı EYT başvurusu ne zaman, nereden yapılacak? EYT başvurusu E- Devlet nasıl yapılır? İşte detaylar...
Emeklilik başvuruları yasa Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren yapılabilecek. Yasa yürürlüğe girinceye kadar e-Devlet'te emeklilik koşulları da mevcut kanuna göre görüneceği için bu konuda panik yapılmaması gerekir.
Öncelikle yasanın yürürlüğe girmesi beklenecek. Yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, dilekçeyi takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.