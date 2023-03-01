EYT düzenlemesinde sona gelindi. Meclisin yeniden açılmasıyla TBMM genel kuruluna sunulan EYT düzenlemesi kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyon 500 kişi gerekli şartları yerine gedilmeleri halinde Emekli olabilecek. Peki, EYT Başvuruları ne zaman başlayacak? EYT Başvuruları nereden yapılacak? EYT Başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyon 500 kişi yaş şartına bağlı kalmadan pirim gün ve çalışma yılı şartlarını karşılamalarıhalinde Emekliliğe hak kazanmış olacaklar. Düzenlemenin kısa sürede Resmi Gazetede yayınlanarak yükümlülüğe girmesi bekleniliyor. Vatandaşlar ise EYT Başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nereden yapılacak? EYT başvuruları nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

EYT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu uzun süredir EYT kanunu için hazırlıklarını sürdürüyor. Yıl başından önce borçlanmalarda olduğu gibi sosyal güvenlik merkezleri önünde yığılmalar yaşanmaması için EYT'lilerin emeklilik dilekçelerini e-Devlet üzerinden yapabilmeleri amacıyla gerekli altyapı hazırlandı. EYT'liler, sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden emeklilik başvurularını yapabilecekleri gibi, emeklilik ile ilgili tüm işlemleri de buradan takip edebilecekler.

EYT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi Belgesi'ne tıklayın. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra 'başvur' butonu tıklayın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. 'Aylık alıyor mu?' sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvurularının , EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.EYT başvurularının Resmi Gazetede yayınlanıp yürülüğe girmesinin ardından kısa süre içerisde Mart ayında başlaması bekleniliyor.

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