Emeklilikte yaşa takılanlar kanununu TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamında yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımız şatları sağlamaları halinde emekli olabilecekler. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT başvuruları nereden, nasıl yapılır? EYT başvuru son gün ne zaman?

Eyt düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından EYT başvuru ekranı (e-Devlet) ile başvuru tarihi gündemdeki yer alan konular arasında yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren yeni düzenleme ile EYT düzenlemesi kapsamında şartları yerine getiren vatandaşlar emekli olabilecek. EYT düzenlemesinde başvurular ne zaman başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT Başvurularıkanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek. EYT başvurularının Şubat ayı içerisde başlaması bekleniliyor. Hak sahiplerini başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT kapsamında emekli olmak için gün sayan yurttaşlar e-Devlet üzerinden birkaç adımla başvurularını tanımlayabilecek. İlk olarak e-Devlet'e girip sonrasında ise "gelir, aylık ödenek talep belgesi"ne tıklamanız gerekiyor. Ardından "yeni başvuru "ya tıklayıp tahsis talep türü olarak ise "yaşlılık aylığını" seçiliyor. Sonra gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.Ardınmdan SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise 4B Bağkur' seçilecek. Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak. TC kimlik numarası ve ikametgâh bilgileri sistem üzerinden otomatik ekrana gelmekte. EYT kapsamında işlemlerinizi kolaylıkla e devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

EYT KİMLERİ KAPSUYOR?

Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlardan sadece gerekli prim gün şartını sağlayanlar düzenlemeden faydalanacak. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 gün arasında değişen kademeli prim günleriyle emekli olabilecek.