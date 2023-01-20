EYT çıktı mı milyonlarca EYT'li ve aileleri bu sorunun yanıtını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamasının ardından gözler meclise çevrildi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yaygından ilgilendiren yasa teklifi Meclis gündemine yakın zamanda sunulması bekleniyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nereden yapılır? EYT şartları nelerdir? EYT kimleri kapsamıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

EYT bu ay meclise gelecek mi? EYT meclise ne zaman gelecek, bu ay çıkacak mı? İşte EYT'nin meclise geleceği tarih!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamasının ardından gözler meclise çevrildi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımızı yaygından ilgilendiren yasa teklifi Meclis gündemine yakın zamanda sunulması bekleniyor. Vatandaşlar ise EYT başvuruları ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? EYT başvuruları nereden yapılır? EYT şartları nelerdir? EYT kimleri kapsamıyor? EYT çıkarsa 3600 den emekli olunabilir mi? Detaylar haberimizde...

EYT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca SGK'ya giderek de yapabilirler.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemeninMeclis'e gündemine sunulmasıbekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Şubatayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınmaya başlanacak.

EYT ÇIKARSA 3600 DEN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. EYT de yaş sınırı kalktı mı? Erdoğan`ın açıklamasına göre, emelilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.