EYT başvuru tarihi bir süredir merak edilenler arasında yer alıyordu. Türkiye'yi sarsan deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM dün yeniden açılırken, gündemdeki ilk madde milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği EYT düzenlemesi oldu. Peki, EYT BAŞVURU TARİHİ: EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır?

Eyt başvuru tarihi, yapılan açıklamaların ardından merak konusu haline geldi ve internet üzerinde EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Soruları sorgulatılmaya başlandı. 395 oyla kabul edilen EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Peki, EYT BAŞVURU TARİHİ: EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları.

EYT BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı. Genel Kurul'da kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

SÖZLEŞMENİN FESHİNİ ZORUNLU TUTAN DÜZENLEMELER KALDIRILACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?