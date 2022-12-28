Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği düzenlemeyi açıkladı: EYT'de yaş şartı olmayacak. Açıklamanın ardından vatandaşlar, EYT başvuru nereden yapılır, hangi site? EYT başvuru ekranı giriş! EYT'ye nereden başvurulur? EYT E-Devlet başvuru! araştırması yapıyor. Peki, EYT başvurular hangi site üzerinden olur? İşte detaylar...

EYT yaş sınırı olacak mı? EYT yaş sınırı var mı, yok mu? EYT yaş şartı var mı, yok mu? SON DAKİKA! EYT yaş şartı olacak mı?

Eyt başvuru ekranı açıldı mı? EYT başvurusu nereden yapılıyor? EYT başvuru sitesi neresi, E-Devlet mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti. Peki, EYT başvuru nereden yapılır, hangi site? EYT başvuru ekranı giriş! EYT'ye nereden başvurulur? EYT E-Devlet başvuru ekranı açıldı mı? Ayrıntılar yazımızda...

EYT YAŞ SINIRI KALKTI MI?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti. Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR? BAŞVURU EKRANI VAR MI?

EYT ve emekli başvurusu E-Devlet üzerinden yapılabilecek. EYT başvurusu yapmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından e-Devlet SGK sistemi üzerinden emeklilik başvuruları alınabilecek.

E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURU EKRANI!

Ek olarak SGK'nın resmi Twitter hesabından "Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?" adlı video paylaşıldı. Aşağıdan o videoya ulaşarak başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

SGK E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU DETAYLARI!

EYT NE DEMEK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti. Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.