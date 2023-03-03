Vatandaşların gündeminde yer alan EYT ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeden 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi yararlanabilecek. Peki, EYT başvuru nasıl, nereden yapılır? EYT başvuruları başladı mı, ne zaman son?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi merak edilenler arasında ise EYT başvuru süreci yer alıyor. Peki, EYT başvuru nasıl, nereden yapılır? EYT başvuruları başladı mı, ne zaman son? Detaylar haberimizde.

EYT BAŞVURU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar başvurularını e-Devlet ya da SGK üzerinden yapabilecek. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. Buna göre, emekli olmak isteyenler e-Devlet üzerinden ya da sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapabilecek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, EYT düzenlemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecek. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Çalışmayanlar sadece emeklilik başvurusu yaparak işlemlerini başlatabilecekler.

Çalışan EYT'liler için ise birkaç aşamalı bir başvuru süreci gerçekleşecek.

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen çalışan EYT'liler öncelikli olarak işyerlerinden çıkış belgesi alacaklar.

Bu belge ile emeklilik müracaatlarını gerçekleştirecekler.

Daha sonra emeklilik kararının ardından tüm EYT'liler ve emekliler istedikleri bir işyerinde çalışabilecek.

Çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak.

Emekli olduktan sonra bir kamu kurumunda çalışanların emekli maaşları kesiliyor.

Diğer emekliler hem çalıştıkları işyerlerinden hem de SGK'dan maaş alabiliyor.

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